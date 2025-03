Une enquête de l’Agence d’investigation environnementale (EIA), une ONG internationale, a dévoilé un réseau d’intermédiaires impliqués dans le commerce illégal et le recours courant à la corruption aux postes frontières roumains pour faire passer, en fraude, les hydrofluorocarbures (HFC), des gaz ayant un impact sur le climat, principalement utilisés comme réfrigérants dans les climatiseurs et les réfrigérateurs.

Intitulée “Europe’s Most Chilling Crime” (le crime le plus glaçant de l’Europe), l’enquête actualisée récemment, révèle que ces HFC de contrebande, parfois fournis dans des bouteilles à usage unique qui ont été interdites dans l’Union Européenne, sont destinés à des marchés plus importants comme l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, l’Italie, l’Angleterre, mais aussi la France.

L’EIA estime que le commerce illégal de HFC, représente probablement entre 20 et 30 pour cent du commerce légal – et avec un quota annuel autorisé de l’UE de 100,3 millions de tonnes d’équivalent CO2 (CO2e). Ce trafic de produits chimiques toxiques a lieu alors que le pays lutte pour devenir membre de l’espace Schengen.

Les réfrigérants, des produits chimiques toxiques soumis à un contrôle strict de l’UE, sont censés être progressivement éliminés des marchés de l’UE par les pays européens d’ici 2050.