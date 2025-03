L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) organisent, conjointement, une formation à l’intention de 25 accompagnateurs exerçant une activité dans le cadre formel (patente).

D’après l’APIA, l’objectif consiste à susciter une meilleure compréhension des défis de l’investissement agricole responsable pour les jeunes en Tunisie, à illustrer les enjeux et les bénéfices de l’incorporation de l’approche IRA (investissements responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires), dans l’accompagnement des jeunes agri-entrepreneurs, à développer chez les acteurs une connaissance approfondie de l’investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, et à faciliter la création d’un réseau professionnel d’agents transformateurs.

La finalité étant de renforcer les compétences des accompagnateurs d’entreprises déjà en activité dans le pays sur l’Approche IRA et sur la méthodologie de l’accompagnement responsable, pour qu’ils puissent accompagner des jeunes femmes et des jeunes hommes conformément aux principes, pratiques et outils de l’investissement responsable en vue d’accélérer et de pérenniser la croissance de leurs entreprises conformément aux Principes du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA-IRA).

Cette formation d’une durée de 2 mois et demi, est destinée aux accompagnateurs formés par l’APIA, dans le cadre du programme pilote et/ou du Programme de relance de l’investissement et de modernisation des exploitations agricoles (PRIMEA) de l’APIA, exerçant une activité dans le cadre formel.

Les accompagnateurs intéressés par cette formation, doivent déposer leurs candidatures avant le 6 mars 2025 sur l’adresse IRA-Formation@fao.org.