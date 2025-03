La piscine municipale de Bizerte a rouvert ses portes après une longue décennie d’inactivité, à la faveur d’une rénovation complète dont le coût s’est élevé à 1,8 million de dinars.

La municipalité a organisé, samedi, une cérémonie d’inauguration vibrante, avec la présence des autorités régionales, locales, parlementaires, ainsi que des acteurs du milieu associatif sportif et de la jeunesse.

Les travaux de réhabilitation ont consisté en une remise à neuf intégrale de la piscine. Cela a inclus la rénovation de la grande piscine et de la piscine pour enfants, le remplacement de la structure métallique du toit, l’installation du chauffage central, les travaux de plomberie et d’électricité, ainsi que la peinture complète des bassins et l’aménagement des vestiaires.

Ces interventions ont permis de redonner vie à la piscine et aux clubs sportifs nautiques, après plusieurs années de fermeture.

Supervisant le cérémonial d’ouverture, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, a exprimé sa satisfaction quant au relancement de cet équipement sportif, soulignant que la piscine, après plus de dix ans de fermeture, est désormais pleinement fonctionnelle, prête à répondre aux besoins des citoyens et des athlètes de la région.

De son côté, la secrétaire générale de la municipalité, Imene Zouaoui, a insisté sur l’importance de la coordination entre les clubs, les fédérations sportives et les autorités locales. Elle a annoncé que les demandes des associations sportives, souhaitant s’entraîner dans la piscine, ont été prises en compte, et que la gestion de l’exploitation de la piscine serait optimisée afin de garantir son meilleur usage.