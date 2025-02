13 entreprises tunisiennes exportatrices d’huile d’olive participent, du 25 à 27 février 2025, à Paris (France), à une mission de prospection du marché français, étudier les marques présentes, comprendre les stratégies marketing et identifier la concurrence et les opportunités.

Organisé par la GIZ Tunisie en partenariat avec l’Ambassade de Tunisie en France, cet événement vise à dynamiser les échanges commerciaux, renforcer les exportations tunisiennes d’huile d’olive conditionnée et la notoriété de l’huile d’olive tunisienne sur la scène internationale, a indiqué la GIZ Tunisie dans un communiqué publié, mercredi.

Il constitue, également, une opportunité unique de créer des liens commerciaux solides entre producteurs tunisiens et acheteurs français, tout en promouvant un produit d’excellence, déjà maintes fois récompensé dans des compétitions internationales.

Cette mission fait partie du volet Exporti de la composante Appui à la Modernisation de l’Industrie Tunisienne (AMIT) du Programme d’Appui à la Compétitivité et aux Exportations (PACE), financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par la GIZ à travers le projet Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE), en partenariat avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.