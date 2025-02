Tunisie : 42 projets féminins financés à la Manouba pour 391 000 dinars

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a remis, mercredi, à la Manouba 42 avis de financements de projets d’un coût total de 391 mille dinars dans le cadre des différents programmes d’inclusion économique et sociale mis en place par le ministère dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer la contribution de la femme à la création de richesses et au développement.

Dans le cadre du programme d’autonomisation économique des familles en situation particulière, 27 familles de différentes délégations ont reçu des avis de financement d’un coût de plus de 261 mille dinars pour l’année 2024, ce qui porte le nombre total des bénéficiaires de ce programme dans la région à 57 familles avec des fonds de plus de 422 mille dinars. Les projets sont lancés dans les secteurs de la pâtisserie, la couture, les accessoires, la coiffure, l’élevage des moutons, le transport des marchandises et les fast-food.

Dans le cadre du programme national de l’entreprenariat féminin et de l’investissement « Raidat », 10 bénéficiaires ont reçu des avis de financements de projets dans les domaines de la pâtisserie, de la couture, des accessoires, de la coiffure, de la petite enfance, de l’enseignement des langues, de l’animation et de l’élevage, pour un coût total estimé à 80.000 dinars au titre de 2025, ce qui porte le nombre total des bénéficiaires depuis le lancement du programme dans la région à 104, pour un coût de 1,1 million de dinars.

Cinq femmes victimes de violence ont reçu des avis de financements de projets de fabrication de fromage, de coiffure, d’élevage de moutons, de couture pour un coût total de 50.000 dinars dans le cadre du programme « Samida » pour l’autonomisation économique des femmes victimes de violence.

Selon le directeur des affaires de la femme au ministère, Mohamed Daoui, le ministère œuvre à renforcer l’entreprenariat féminin en Tunisie qui ne dépasse pas les 11 %, ce qui, selon lui, est un taux faible par rapport au pourcentage de participation des femmes au marché du travail.