Le ministre de la santé Mustapha Ferjani a indiqué, au cours d’une séance de travail tenue hier mardi, avec les représentants des sociétés chinoises spécialisées dans les équipements médicaux et la fabrication des médicaments et des vaccins, que le gouvernement s’emploie à favoriser un cadre législatif et de financement appropriés afin d’attirer les investissements étrangers, notamment les investisseurs chinois, pour le lancement de projets qui contribuent au développement économique et régional.

Ferjani a souligné l’engagement de l’état à moderniser le secteur de la santé et à promouvoir ses services à même de répondre aux attentes des citoyens, précisant que le gouvernement accorde la priorité au secteur de la santé en tant que catalyseur du développement et de l’économie, selon un communiqué publié mercredi sur la page facebook du ministère de la santé.

Au cours de cette rencontre qui a permis de passer en revue les nouveautés en matière de santé numérique et d’imagerie médicale, le ministre de la santé a évoqué les moyens permettant la coopération avec les sociétés chinoises spécialisées dans les équipements médicaux et la fabrication des médicaments et des vaccins.

Il a appelé ces sociétés à contribuer au projet de la cité médicale les Aghlabites à Kairouan, considéré comme un pôle de développement économique qui permettra de satisfaire les besoins du marché tunisien en équipements médicaux performants et d’élargir la capacité d’exportation vers les marchés Africains et Européens.