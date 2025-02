Le président de la République, Kaïs Saïed s’est réuni, mardi, au palais de Carthage, avec le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, chargé des ressources en eau, Hammadi Habib. Selon une vidéo publiée par la présidence de la République, le chef de l’État a évoqué la situation des réseaux d’eau et de certains barrages qui sont devenus “méconnaissables en raison d’un entretien insuffisant”.

Il a jugé indispensable d’adopter “de nouvelles législations dans le domaine de l’eau, conformes aux attentes du peuple”, précisant que les lois actuelles en la matière n’ont pas été appliquées “comme il se doit”.

D’autre part, le président Saïed a appelé le ministère de l’Agriculture à intervenir dans le domaine des lacs collinaires et à “se préparer dès maintenant à la prochaine saison de récolte et au stockage des céréales”.

Lors de cette réunion, le président Kaïs Saïed a insisté sur le fait que “le secteur agricole est l’avenir et que la Tunisie ne peut pas jouir d’une souveraineté complète au cas où les Tunisiens se nourrissent grâce aux importations”.

“Avant les années 1960, la Tunisie figurait parmi les pays exportateurs de céréales”, a rappelé le président.