Des parcelles de terrains, au nombre de sept, appartenant à des particuliers ont été expropriés au profit de la Société Port Enfidha (SPE), avec une entrée en vigueur fixée au 3 mars 2025.

Cette décision, a été prise, lors d’une réunion de travail, tenue mardi, au siège du gouvernorat de Sousse, consacrée à l’examen des modalités d’attribution des terrains expropriés au profit du projet du port en eaux profondes et de la zone logistique adjacente.

Lors de cette réunion supervisée par le gouverneur de Sousse, Sofiane Tanfouri, en présence de toutes les parties concernées, il a également été convenu de l’inspection de sept autres parcelles de terrains domaniaux à partir du 4 mars 2025, en vue de clarifier la situation juridique de ces lots.

A cet effet, la société Port Enfidha s’est engagée à soumettre un calendrier de finalisation de la recherche foncière de la zone logistique dédiée au projet et à transmettre le dossier à la commission compétente, dans les plus brefs délais, en vue d’obtenir un ordre d’expropriation officiel, conformément aux cadres juridiques en vigueur.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le projet du port d’Enfidha est un projet stratégique qui contribuera de manière significative au renforcement des infrastructures économiques et commerciales en Tunisie.

Il vise à développer le port en eaux profondes ainsi que la zone logistique avoisinante, dans le but d’améliorera le trafic maritime et logistique et impacter positivement les divers secteurs économiques, notamment ceux liés à l’industrie, au commerce et au transport.

À cette occasion, le gouverneur de Sousse a souligné l’importance d’accélérer les procédures et de favoriser une coopération étroite entre toutes les parties concernées afin de garantir le succès de ce mégaprojet qui placera la Tunisie parmi les principales destinations économiques de la région.