La Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne a le plaisir d’annoncer l’organisation d’un voyage d’affaires en Corée du Sud, destiné aux entreprises tunisiennes de divers secteurs. Cet événement exceptionnel se déroulera en Juillet 2025 et coïncidera avec la tenue de la Foire Internationale des Importateurs Coréens (KOIMA).

Tunis, le 25 Février – La Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne, en partenariat avec ses différents acteurs économiques, lance un appel à participation pour un voyage d’affaires en Corée du Sud à l’occasion de la Foire Internationale des Importateurs Coréens (KOIMA), prévue au mois de Juillet 2025. Cette foire est l’un des événements majeurs de la région, permettant de développer des partenariats commerciaux, d’explorer de nouvelles opportunités d’importation et de promouvoir les produits et services tunisiens à l’international.

L’objectif de cette mission est de permettre aux entreprises tunisiennes de découvrir le marché sud-coréen, de tisser des liens commerciaux avec des importateurs et des distributeurs locaux, ainsi que de renforcer les relations économiques entre les deux pays. Les entreprises de différents secteurs, notamment l’agroalimentaire, la technologie, l’industrie, l’artisanat et les services, sont invitées à prendre part à cette mission.

Les points forts de ce voyage :

Participation à la Foire Internationale des Importateurs Coréens (KOIMA), un événement incontournable pour les exportateurs du monde entier.

Rencontres B2B avec des entreprises coréennes et des importateurs potentiels.

Séances de networking et ateliers sur les opportunités d’investissement et les conditions d’accès au marché coréen.

Découverte des tendances et innovations dans les secteurs clés, ainsi que des possibilités de coopération industrielle.

Les inscriptions sont ouvertes et les places sont limitées. Les entreprises intéressées sont invitées à contacter la Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne pour plus de détails concernant les modalités de participation et les avantages de cette mission. Pour manifester l’intérêt de participation merci de remplir, avant le 15 mars 2025 la fiche de renseignement dans le lien https://forms.office.com/r/NSKAX3Nu20

Nous vous encourageons à saisir cette opportunité unique de renforcer vos activités internationales et d’élargir vos horizons commerciaux avec la Corée du Sud, un partenaire stratégique en Asie, pour toute demande d’information merci d’envoyer un mail au tunisia.korea.chamber@outlook.com .

À propos de la Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne

La Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne est une organisation qui œuvre à la promotion des relations économiques, commerciales et culturelles entre la Tunisie et la Corée du Sud . Elle soutient les entreprises tunisiennes dans leur démarche d’internationalisation, en facilitant l’accès à de nouveaux marchés et en renforçant les échanges bilatéraux, pour nous suivre sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cctco