Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a appelé l’Organisation Africaine-Asiatique du Développement Rural (AARDO), à la mise en œuvre des projets pilotes et efficaces en agriculture, dans les différents pays membres.

Ben Cheikh a considéré, lors de l’ouverture de la 21ème plénière du congrès de l’organisation AARDO, tenu à New Delhi en Inde , dont les travaux se poursuivent du 21 au 24 février 2025, que la coopération entre les pays membres de l’Organisation demeure une nécessité pour échanger les expériences et les expertises réussies, indique un communiqué publié lundi par le ministère de l’Agriculture

Le ministre, a également souligné l’engagement de la Tunisie à réaliser le développement durable et l’équité sociale, en plus de l’importance de conjuguer les efforts de toutes les parties pour promouvoir les sociétés rurales, mettant l’accent sur le rôle de l’Organisation dans l’appui technique des cadres des pays membres, ainsi qu’en matière de contribution au développement dans le milieu rural, à la lumière de grands défis imposés par les changements climatiques.

Il s’agit également de préserver les ressources naturelles et de garantir un avenir durable pour les générations futures, eu égard l’importance des principes du développement durable dans la stratégie agricole, à travers l’incitation aux pratiques de résilience et la garantie d’une durabilité des systèmes de production agricole, telles que l’agriculture écologique et la gestion rationnelle des ressources en eau.