La muncipalité Bechelli-Jersine-El Blidete, à Kébili a été sélectionnée pour la mise en œuvre du projet “Action Climatique Inclusive dans les Communes Tunisiennes” (ACICT) financé par Affaires Mondiales Canada et réalisé par le Centre International de développement pour la gouvernance locale innovante, en partenariat avec la Fédération Canadienne des Municipalités et les ministères de l’intérieur et de l’environnement.

Le chargé de gestion des affaires de la municipalité, Abdelkader Tlili, a indiqué, lundi, à l’Agence TAP que ce programme réalisé sur cinq ans (2024-2029) moyennant une enveloppe de 11,5 millions de dinars, offre un accompagnement en matière de résilience climatique en faveur de 9 communautés tunisiennes représentatives des écosystèmes diversifiées de la Tunisie (nord, centre et sud).

Dans ce cadre, il a ajouté que la municipalité Bechelli-El Blidet-Jarsine se confronte à des difficultés liées à la gestion des plastiques, des ordures ménagères et des déchets de construction.

Il a que ajouté que ce projet permettra de mettre en œuvre un plan participatif de bonne gouvernance environnementale spécifique à la commune Bechelli-El Blidet-Jarsine.