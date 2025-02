L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), sous la tutelle du Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, organise mardi prochain un atelier national sur le projet de guichet unique virtuel pour l’innovation.

Selon une note de présentation reçue par l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), ce workshop, réalisé en partenariat avec les Ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et de l’Économie et de la Planification, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures gouvernementales pour la relance économique.

L’APII s’est vue confier la mission de développer une plateforme nationale unifiée pour offrir un accès simplifié aux informations sur les mécanismes de financement de l’innovation et les services des acteurs du système d’innovation.

Le guichet unique virtuel, lit-on dans cette note, vise à faciliter l’accès aux programmes de financement, tout en offrant des outils numériques interactifs pour améliorer la communication entre chercheurs, start-ups, industriels et investisseurs. Ce mécanisme tend également à soutenir l’innovation en rapprochant ces acteurs et en diffusant des informations sur les technologies disponibles dans les laboratoires de recherche et les entreprises émergentes. Il appuiera également les projets innovants et favorisera le réseautage pour des collaborations et l’innovation ouverte.

L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation utilise des technologies modernes pour améliorer l’efficacité des services à distance et soutenir les entreprises économiques, contribuant ainsi à la durabilité et à la compétitivité des entreprises industrielles et de services. Cette initiative s’inscrit dans le droit-fil de la mise en œuvre de la stratégie de numérisation de l’administration et du développement technologique du tissu industriel tunisien.