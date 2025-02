La Tunisie prévoit une baisse continue de l’inflation en février et mars 2025

Les prévisions du ministère du commerce et de développement des exportations tablent sur la poursuite du rythme descendant du taux d‘inflation au cours des mois de février et mars 2025, outre des baisses des prix des produits de consommation sensibles avec le mois saint du Ramadan.

Le taux d’inflation a régressé au cours du mois de janvier 2025 aux alentours de 6%, contre 6 ,2% au cours du mois de décembre dernier et 7,8% au cours du même mois de l’année dernière.

Le ministre explique ce rythme descendant sur 23 mois en continu (depuis le mois de mars 2023) par les efforts déployés en vue e rationaliser les prix, précise le document publié par le département du commerce.

Et de poursuivre que la baisse prévue du taux d’inflation pour les deux mois prochains se base sur les décisions de geler les augmentations des prix des produits encadrés et la rationalisation de la hausse ou le gel des prix des produits libres et la poursuite de la saison des soldes d’hiver (soldes) jusqu’à fin février 2025, avec la possibilité de prolonger cette période jusqu’à mi-mars 2025, ainsi que la programmation de réductions exceptionnelles, et ce, en coordination avec les professionnels sur les prix des tenues de l’Aïd.

Le ministère du commerce a encore expliqué qu’il a été décider de fixer les prix de vente maximums des viandes bovines importées frigorifiées (35,5d, 32d et 25,5d le Kg) et des viandes ovines importées (38,2 le Kg), outre l’adoption de prix compétitifs des viandes locales dans les points de vente de la société Ellouhoum (34,5d le Kg des viandes bovines et 42d le Kg des viandes ovines) et l’adoption de promotions volontairement sur les viandes locales par la profession.

Par ailleurs, le département du Commerce a souligné que la contribution dans la création de points de vente du producteur au consommateur dans les différents gouvernorats ainsi que leur approvisionnement en produits nécessaires, en plus du lancement des grandes et moyennes surfaces des offres commerciales spéciales pour le mois de Ramadan, devrait avoir un impact positif sur la tendance baissière des prix, et ce, particulièrement sur les taux d’inflation en général.