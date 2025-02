L’AFH vise 15 000 hectares aménagés d’ici 2030 pour répondre à la demande foncière en Tunisie

Le rythme d’intervention de l’Agence foncière d’habitation (AFH) devrait lui permettre d’atteindre l’objectif de 15 mille hectares aménagés à l’horizon 2030, a indiqué le Président directeur général de la société Rejeb Araoud.

Dans une interview réalisée au studio TV de l’Agence TAP, Araoud a précisé que la réalisation de cet objectif dépend de la fourniture des terrains, précisant que l’AFH sera capable de répondre à 60% des besoins des citoyens, si le patrimoine foncier est fourni. Et d’ajouter que l’agence fait face à des défis, dont ceux relatifs à la rareté des terrains dans certaines zones, et à la hausse de leurs prix qui ne sont pas à la portée .

Pour atteindre l’objectif de 15 mille hectares d’ici l’année 2030, l’agence a identifié ses besoins en matière de terrains fonciers dans les zones qui enregistrent une grande demande, a-t-il dit. Ces besoins concernent le Grand Tunis (6000 hectares), le Nord-est (3500 hectares), le Nord- ouest (1600 hectares), le Centre-est (4000 hectares), le Centre-ouest (1000 hectares), le Sud-est (800 hectares), et le Sud-ouest 5600 hectares).

A cet égard, le responsable a mis l’accent sur l’importance d’œuvrer davantage sur les modèles d’orientation, les inspections, les visites et les prospections préliminaires et de mener des études sur le plus grand nombre de zones, étant donné que ces études permettront d’éclairer la vision sur l’orientation générale et les priorités d’intervention de l’agence, et ce en coordination avec tous les intervenants publics, le ministère de l’Equipement et de l’habitat, et celui des Domaines de l’Etat et des affaires foncières.

Le responsable a rappelé à cet égard que le décret -loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés, permet à l’agence d’acquérir des terres auprès des domaines de l’Etat à un prix préférentiel, à condition de fournir 30% de la superficie de ces terrains pour la production des lotissements sociaux et destinés à une catégorie sociale bien déterminée.

L’AFH dispose d’un programme de 20 projets, dont des projets qui sont en cours, comme celui de Mansoura au gouvernorat de Kairouan, réalisé sur une superficie de 87 hectares avec un taux d’avancement de 60%, et le projet à Bouhsina au gouvernorat de Sousse, qui s’étale sur une superficie de 100 hectares avec un taux d’avancement de 70%.

En plus d’autres projets qui seront lancés à Ezzahra- Radés, Béja, Siliana, et qui abritent des lotissements sociaux, a précisé Araoud, rappelant que 70% des produits de l’AFH sont à vocation sociale, vendus à des prix préférentiels.

S’agissant de la situation financière de l’agence, le responsable l’a l’a qualifié de “bonne”. Ainsi, l’AFH est parvenue, durant l’année 2024, à atteindre ses objectifs tracés en 2023, et ce à hauteur de 100% en termes de production, dont la valeur a dépassé les 100 millions de dinars (MD) et à 87 % pour le reste de ses programmes.

La valeur des acquisitions des terres est de l’ordre de 29 millions de dinars et le chiffre d’affaires (entre travaux d’aménagement et production), est de l’ordre de 200 millions de dinars (MD). Depuis sa création, l’AFH a aménagé plus de 8000 hectares et elle a fourni plus de 77 mille lotissements individuels.

Elle fournit en plus des lotissements individuels, des lotissements collectifs et multifonctionnels, ainsi que des lotissements consacrés aux équipements de loisir et des zones vertes.