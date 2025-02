Le 9e congrès national “Douleur” s’est tenu les 21 et 22 février 2025 à Sousse, mettant en avant les nouvelles méthodes de traitement des douleurs aiguës et chroniques. Organisé par l’Association pour l’éducation sanitaire en médecine d’urgence, cet événement a rassemblé des experts de Tunisie, de France, d’Algérie et du Maroc.

Selon le Dr. Riadh Boukef, chef du service des urgences de l’hôpital universitaire Sahloul à Sousse et président du congrès, cette manifestation vise à moderniser les pratiques des professionnels de la médecine d’urgence en matière de gestion de la douleur. Il a souligné l’importance de traiter la douleur immédiatement, avant même d’en établir le diagnostic, et d’explorer des méthodes complémentaires aux médicaments traditionnels, telles que l’anesthésie locale guidée par échographie, l’hypnothérapie, la musicothérapie et l’acupuncture.

Le congrès s’est focalisé également sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour localiser précisément les sources de douleur, ainsi que la présentation de nouvelles recherches scientifiques sur le sujet.

Le Dr. Boukef a mis l’accent sur la nécessité d’adopter une approche plus complète et adaptée au traitement de la douleur, incluant une prise en charge psychologique des patients souffrant de douleurs chroniques.