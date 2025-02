La 21e journée de Ligue 1 tunisienne met aux prises l’ES Zarzis et le CS Sfaxien, deux équipes aux ambitions très différentes cette saison. Alors que Zarzis lutte pour améliorer son classement, Sfax cherche à remonter dans le haut du tableau après un parcours en dents de scie.

Une Saison Contrastée pour les Deux Clubs

L’ES Zarzis occupe actuellement la 5e place avec 38 points en 20 matchs, à seulement 2 unités du podium. Le club réalise une saison intéressante et pourrait, en cas de victoire, se repositionner dans la course aux places africaines. Cependant, les résultats récents de Zarzis montrent une forme irrégulière, avec une alternance de victoires et de défaites.

Le CS Sfaxien, lui, connaît une saison plus compliquée. Actuellement 8e avec 28 points, le club cherche à redorer son blason et à retrouver une dynamique plus positive. Avec seulement 7 victoires en 20 rencontres, les Sfaxiens peinent à enchaîner les bons résultats et restent en difficulté face aux équipes mieux classées.

Un Historique de Confrontations Équilibré

Les statistiques des confrontations directes entre ces deux équipes révèlent un certain équilibre, bien que léger. Au cours des cinq derniers affrontements, aucun des deux clubs ne s’est imposé, avec un seul match nul et aucune victoire enregistrée. Un élément qui rend ce duel particulièrement intéressant, car l’un des deux voudra sans doute mettre fin à cette série stérile.

Les Enjeux du Match

Ce match représente une opportunité cruciale pour l’ES Zarzis de rester au contact des équipes de tête et de maintenir ses ambitions de qualification africaine. Une victoire permettrait au club de conforter son statut d’outsider sérieux.

Les deux équipes ont donc tout à jouer dans cette rencontre décisive, qui pourrait bien redistribuer les cartes dans la lutte pour les places africaines.