La 21e journée de la Ligue 1 tunisienne propose une rencontre aux dynamiques contrastées entre l’EGS Gafsa et l’US Monastir. D’un côté, les locaux luttent pour leur survie en première division, tandis que les visiteurs visent à consolider leur place sur le podium.

Un Contexte Différent pour Chaque Équipe

L’EGS Gafsa vit une saison compliquée et occupe actuellement la dernière place du classement avec seulement 9 points en 20 matchs. Avec 15 défaites, l’équipe doit impérativement réagir pour espérer un maintien, bien que la mission semble ardue. Leur récente série de résultats (une seule victoire sur les cinq derniers matchs) illustre leurs difficultés à inverser la tendance.

À l’inverse, l’US Monastir continue de jouer les premiers rôles. Avec 40 points en 20 rencontres, le club se positionne à la troisième place, à égalité avec le Club Africain. Une victoire leur permettrait de conforter leur statut de prétendant aux places qualificatives pour les compétitions africaines. Monastir affiche une meilleure dynamique avec trois victoires lors de ses cinq derniers matchs, confirmant sa solidité.

Les Enjeux du Match

Pour EGS Gafsa, ce duel est une opportunité de relancer une dynamique et de montrer des signes de révolte pour éviter la relégation. Chaque point devient crucial à ce stade de la saison. De son côté, l’US Monastir aborde cette rencontre avec l’ambition de prendre les trois points et de se rapprocher du duo de tête (EST et ESS, 45 points). Toute contre-performance pourrait compromettre leurs ambitions.

Pour suivre cette rencontre en direct et ne rien manquer de l’action, le match sera diffusé sur la chaîne Al Wataniya.