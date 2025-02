Des rencontres professionnelles dédiées à la filière « Matériel et dispositifs Médicaux» seront organisées, du 22 au 24 avril 2025 à Abidjan, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations(CEPEX) en partenariat avec l’Ambassade de Tunise à Abidjan.

D’après le CEPEX, cet évènement comportera des rencontres professionnelles (B2B), des visites sur sites, ainsi qu’une journée de travail avec les organismes clés du secteur de la santé en Côte d’Ivoire.

Ainsi, les entreprises tunisiennes intéressées par cette mission et actives dans les domaines des équipements hospitaliers; du matériel et dispositifs médicaux; des consommables médicaux et paramédicaux; et des services de gestion des déchets médicaux, peuvent confirmer leurs participations, via ce lien httpss://forms.gle/Ymvh6CdYkvcUwCBa6et , au plus tard le 4 mars 2025.