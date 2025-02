La mise en œuvre du premier volet du programme intégré pour la résilience face aux catastrophes naturelles visant à protéger les villes des inondations a été au centre d’une réunion, tenue, vendredi, au siège du département, entre la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzri, et des représentants de la Banque mondiale (BM) et de l’Agence française d’investissement (AFI).

Ce projet qui sera exécuté moyennant une enveloppe de 112 MD, précise un communiqué du ministère, s’inscrit dans le droit-fil des efforts visant à renforcer les capacités de l’État en matière de gestion et de prévention des risques liées aux catastrophes naturelles.

A l’œuvre, le premier volet de ce projet qui porte sur la lutte contre les risques liées aux inondations dans les zones urbaines relevant du département de l’équipement et de l’habitat, envisage de réaliser 6 projets dans les gouvernorats de Bizerte, de Nabeul et de Monastir.

Les représentants de la BM et de l’AFI ont vivement apprécié les efforts déployés par le ministère pour faire avancer ces projets à un rythme élevé, exprimant leur disposition à contribuer activement au financement d’autres projets programmés.

De son côté, la ministre a saisi l’occasion pour saluer le rôle important joué par la Banque mondiale et l’Agence française d’investissement (AFI) dans le financement de nombreux projets dont exécution a été couronnée de succès.

Elle a ajouté qu’il existe encore de nombreux projets programmés qui sont éligibles au financement, appelant à ce propos à la nécessité de poursuivre l’action commune entre le ministère et ces organismes afin de dénicher les financements nécessaires aux nouveaux projets relevant des domaines de compétence du ministère.

Y ont été également présents les directeurs généraux des ponts et chaussées, de l’Eau urbaine et de la Coopération internationale ainsi que des représentants du ministère des Finances et nombre de hauts cadres du département de l’équipement.