Le premier congrès national de la Chambre Syndicale Nationale des Psychomotriciens Tunisiens (CSNPT) se tiendra les 22 et 23 février 2025 à Hammamet, sous le thème « Approches intégrées (TDAH) : Croisement des disciplines pour une intervention ciblée et efficace ».

Ce congrès réunira des pédiatres, psychiatres, psychologues, orthophonistes et spécialistes en réadaptation fonctionnelle pour discuter des approches intégrées dans le développement et la prise en charge psychomotrice des enfants souffrant de divers troubles.

Dans une déclaration à l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), Emna Snoussi, présidente de la CSNPT, a souligné que la psychomotricité vise à renforcer la relation entre le corps et l’esprit, en exploitant les capacités physiques et en développant les dimensions intellectuelles, comportementales, psychologiques et émotionnelles. Ce traitement est utilisé pour rétablir l’équilibre psycho-corporel en cas de dysfonctionnement des fonctions sensorielles, mentales et physiques.

Le congrès comprendra des interventions scientifiques sur les aspects diagnostiques et thérapeutiques des troubles neurodéveloppementaux, ainsi que des ateliers pratiques sur les méthodes efficaces pour modifier et développer le comportement des patients.