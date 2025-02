Les solutions RH digitalisées sont devenues impératives pour les entreprises en raison de leur capacité à moderniser la gestion des ressources humaines. Une entreprise doit se doter d’une solution RH digitalisée pour centraliser et automatiser la gestion des ressources humaines, réduire les erreurs administratives, améliorer la visibilité des compétences des employés, faciliter le développement des talents et prendre des décisions éclairées grâce à l’analyse en temps réel des données RH.

De plus, la mobilité et l’accès aux informations via des plateformes mobiles sont essentiels pour rester compétitif dans une économie digitalisée. C’est pour répondre à tous ces enjeux que Louai Djaffer CEO de Talenteo a conçu des solutions RH numérisées adaptées au contexte économique africain et répondant aux attentes des PME en quête de performances et d’excellence.

De passage à Tunis pour le lancement de la solution Talenteo, Louai Djaffer a répondu aux questions de WMC :

Parlez-nous de votre expérience en matière de déploiement de solutions RH.

Depuis près de 18 ans, j’évolue dans le domaine des technologies RH, en tant qu’entrepreneur et cofondateur de plusieurs plateformes qui ont transformé la gestion des talents en Afrique du Nord et de l’Ouest, à l’instar d’Emploitic.com et de Novojob.com.

Avec Talenteo, nous avons voulu aller plus loin en proposant un logiciel RH qui s’adapte aux besoins réels des entreprises locales. Notre expérience en Algérie nous a montré l’importance d’un outil accessible, évolutif et surtout bien accompagné. Aujourd’hui, en nous installant en Tunisie, nous apportons cette expertise et une solution déjà éprouvée par des centaines d’entreprises.

Quelles sont les fonctionnalités clés de votre solution RH qui la distinguent de celles de vos concurrents ?

Les logiciels RH modernes ne se définissent pas uniquement par leurs fonctionnalités car celles-ci bougent avec le temps, il s’agit d’offrir à l’utilisateur une expérience, un accompagnement et une évolution.

Bien sûr, Talenteo offre une couverture assez complète : gestion administrative, paie, gestion du temps, ainsi que la partie développement RH, talenteo est aussi un Logiciel centré sur l’expérience employés, et n’est pas conçu comme outil utilisé seulement par les RH, nous avons commencé à intégrer l’IA dans quelques modules avec des résultats très encourageants. Talenteo s’engage aussi à évoluer en permanence pour s’adapter aux besoins des entreprises et aux avancées technologiques.

Enfin, le support : nous ne nous contentons pas de fournir un logiciel, nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours, avec une assistance proactive et des conseils personnalisés pour optimiser leur utilisation.

Puisque vous vous installez en Tunisie, comment votre solution RH prend-elle en compte les particularités du marché du travail tunisien ?

Avant de lancer Talenteo.com en Tunisie, nous avons mené une centaine d’entretiens avec des professionnels RH et des chefs d’entreprise. Ce que nous avons constaté, c’est que le marché est dynamique avec des entreprises ambitieuses et un niveau de digitalisation avancé par rapport à d’autres pays de la région. Près de la moitié des PME et ETI avec lesquelles nous avons échangé ont des projets de digitalisation RH pour 2025.

Mais il y a aussi des freins, trois obstacles principaux ralentissent ce processus : le coût des solutions existantes, la complexité perçue des projets de digitalisation RH et la priorité accordée à d’autres initiatives stratégiques. C’est pourquoi nous avons conçu Talenteo pour être accessible, simple à mettre en place et parfaitement adapté aux moyens et aux besoins des entreprises tunisiennes, algériennes et africaines en général.

Quelles sont les exigences légales et réglementaires en matière de RH que votre solution peut aider à respecter en Tunisie ?

Bien sûr, le volet réglementaire est essentiel : protection des données, conformité des dossiers salariés, gestion du temps de travail et des droits au congé, automatisation des obligations légales liées à la paie… Nous avons intégré tous ces aspects pour assurer une conformité totale.

Notre priorité est d’aider les équipes RH à être plus efficaces. Trop souvent, elles passent un temps considérable sur des tâches administratives répétitives qui n’apportent pas de valeur ajoutée. Avec Talenteo, nous leur permettons de se concentrer sur des missions stratégiques : attirer les meilleurs talents, les fidéliser et les mobiliser pour atteindre les objectifs de l’entreprise.

Comment comptez vous gérer les questions de conformité et de sécurité des données en Tunisie ?

La protection des données est un enjeu majeur, et chaque pays a ses propres réglementations. D’ailleurs, l’Afrique gagnerait beaucoup à uniformiser ses lois sur la protection des données, ça permettrait aux start-ups du continent d’avoir des expansions plus rapides et aux entreprises d’appliquer les mêmes règles. Concernant les marchés que nous adressons, nous ne débattons pas des lois, nous les appliquons.

Notre priorité est d’assurer la sécurité, la confidentialité et la conformité totale des données RH des entreprises qui nous font confiance. Nous avons mis en place des infrastructures respectant les standards en matière de sécurité des données.

Quels types de support et de formation offrez-vous aux entreprises en Tunisie pour les aider à adopter votre solution RH ?

Nous savons que les entreprises ne veulent pas qu’un logiciel, elles veulent un accompagnement complet pour réussir leur transformation digitale. C’est pourquoi nous avons mis en place un support composé d’experts en digitalisation RH qui accompagne les entreprises avant, pendant et après l’implémentation.

Nous proposons également un support digital via un chat basé sur l’intelligence artificielle, qui permet aux utilisateurs d’accéder à une base de connaissances enrichie de vidéos, tutoriels et bonnes pratiques. Grâce à cela, nos clients deviennent de plus en plus autonomes dans l’utilisation de Talenteo.

Avez-vous des partenariats locaux en Tunisie pour assurer un service et un support de proximité ?

Bien sûr, il est impensable d’entrer sur un marché sans s’entourer de partenaires solides à même de nous aider à mieux comprendre le contexte et accélérer notre déploiement.

En Tunisie, nous avons collaboré avec des cabinets RH spécialisés, des consultants RH indépendants et des plateformes de recrutement en ligne. Cette approche nous permet d’apporter un support local, réactif et adapté aux spécificités tunisiennes.

De plus, notre installation en Tunisie est accompagnée par le recrutement d’équipes sur place, expertes du marché, à même d’apporter la proximité et une connaissance fine du marché pour mieux accompagner nos clients.

Pouvez-vous nous parler de clients ayant utilisé votre solution RH avec succès ?

Nos clients sont variés en termes de secteurs et de tailles d’entreprises. Nous accompagnons aussi bien des startups, des PME que des groupes internationaux. Ce qui revient souvent dans leurs témoignages, c’est la simplicité d’utilisation, la flexibilité du logiciel et le gain de temps qu’il apporte.

Aujourd’hui, 30% de nos clients sont de petites entreprises de moins de 50 salariés, 50 % sont des entreprises de taille moyenne entre 50 et 500 salariés, et environ 20 % sont des grandes entreprises et des ETI. Tous partagent un même besoin : une solution RH qui facilite leur quotidien et leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier.

Quels sont les coûts associés à l’implémentation et à l’utilisation de votre solution RH en Tunisie ?

Nous avons adopté un modèle SaaS (Software as a Service), ce qui ne signifie pas d’investissement initial lourd, une tarification flexible et une évolutivité continue.

Nous croyons fermement que les logiciels RH doivent être accessibles aux entreprises de toutes tailles, et c’est cette philosophie qui guide notre approche tarifaire. De plus, la mise en place de notre logiciel permet d’abord des économies en temps très facilement, perceptible et calculée par les entreprises.

Comment mesurez-vous le retour sur investissement (ROI) de vos solutions RH pour les entreprises tunisiennes ?

Un logiciel RH, bien utilisé, permet d’économiser du temps, de réduire les erreurs et d’améliorer la productivité et la conformité. Nous encourageons nos clients à mesurer le ROI de Talenteo à travers plusieurs indicateurs et d’y ajouter quelques choses de moins facilement perceptible : l’amélioration de l’engagement des employés.

Nos clients constatent des gains de plusieurs heures par semaine, qui peuvent être réinvesties dans des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Quels sont les pays africains que vous comptez conquérir dans un premier temps?

Nous allons d’abord consolider notre présence en Afrique francophone, en nous concentrant sur les pays avec un fort potentiel, notre choix se fait en intégrant des aspects macro-économiques comme la taille du marché, la croissance du PIB, mais aussi la prédisposition des entreprises en matière de digitalisation RH.

L’objectif n’est pas d’être partout en même temps, mais d’avancer marché par marché, en comprenant les spécificités locales et en apportant une réelle valeur ajoutée aux entreprises.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali