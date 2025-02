Lancement en Tunisie de Talenteo, une solution SIRH de gestion RH et Paie, modulable et intuitive qui marque une nouvelle ère dans la gestion RH des entreprises. Talenteo, accessible aux petites, moyennes et grandes entreprises, révolutionne la gestion des ressources humaines, des collaborateurs, de la paie, des tâches administratives grâce à ses fonctionnalités adaptables, économiques et efficientes.

Contexte économique : D’ici 2030, l’Afrique comptera plus d’un milliard d’actifs, avec des PME générant jusqu’à 80 % des emplois et jouant un rôle essentiel dans la croissance du continent. Talenteo s’engage à rendre la digitalisation RH accessible et efficace pour aider les entreprises à mieux se structurer, se développer et créer plus d’emplois et de richesse.

Problématiques RH des entreprises :

*Données RH dispersées : manque de centralisation et de visibilité en temps réel, compliquant la gestion ;

*Conformité à risque : erreurs et tâches manuelles augmentent les risques juridiques et financiers ;

*Gestion RH inefficace : logiciels de paie obsolètes et processus chronophages freinent la productivité. Ces problématiques sont confirmées par des discussions et des sondages effectués auprès de milliers d’entreprises au cours des trois dernières années.

Avec Talenteo, dites adieu aux tracas liés à la gestion de multiples outils RH. La plateforme Talenteo offre une évolutivité et une flexibilité incomparables, garantissant la sécurité des données de vos employés. Conscient des besoins spécifiques de l’entreprise pour prospérer, Talenteo offre des fonctionnalités pensées pour les professionnels des ressources humaines.

Talenteo simplifie et optimise divers aspects de la gestion des employés, grâce à ses solutions intelligentes, la gestion des dossiers des employés, des congés et des horaires devient plus facile.

Talenteo automatise les tâches répétitives et chronophages, permettant aux responsables RH de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Il assure le suivi des performances à travers un système intégré qui aide les gestionnaires à évaluer et à améliorer les performances ainsi que les compétences des employés grâce à des rapports détaillés mais aussi, offrir aux collaborateurs plus de transparence et d’autonomie.

Talenteo permet également un gain de temps notable puisque les tâches qui prenaient des heures ou des jours seront désormais réalisées en quelques minutes.

Grâce à la solution Talenteo Paie, les calculs complexes sont automatisés, économisant ainsi le temps et les efforts nécessaires pour traiter les salaires et réduisant les erreurs, garantissant que les employés sont payés correctement et à temps.

Les solutions Talenteo sont adaptées aux entreprises de toutes tailles, répondant aux besoins et attentes spécifiques de chaque entreprise, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes. Talenteo veille également à la conformité réglementaire, étant régulièrement mis à jour pour se conformer aux dernières lois et réglementations du travail et éviter aux entreprises les amendes et les pénalités.

Par le biais de Talenteo, les entreprises disposent d’outils d’analyse et de reporting qui leur permettent de suivre les performances des employés, d’identifier les tendances et de prendre des décisions éclairées. Avec Talenteo, la sécurité des données des entreprises et celle des employés est optimisée. Toutes les informations sensibles sont protégées contre les accès non autorisés. Talenteo est le fruit de notre engagement à fournir aux entreprises les moyens et le temps de prospérer en leur offrant des outils de gestion technologiquement avancés, faciles à utiliser et financièrement accessibles a déclaré Louai Djaffer, concepteur du logiciel et CEO de Talenteo, ajoutant : “Nous sommes intimement convaincus que toute entreprise, quelle que soit sa taille, mérite d’être dotée des outils RH les plus performants et évolués pour stimuler sa croissance, gagner la confiance de ses partenaires et assurer le bien-être et la satisfaction de ses employés.”

L’intégration du logiciel RH et de paie Talenteo dans toute entreprise peut améliorer

l’efficacité opérationnelle, assurer la conformité réglementaire, offrir des insights précieux et favoriser un environnement de travail plus organisé et sécurisé. Ce qui se traduit rapidement par des gains de productivité et une meilleure satisfaction des employés.