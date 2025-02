Des responsables au ministère du Commerce et du développement des exportations ont annoncé qu’il a été décidé avec toutes les parties intervenantes de geler les prix des produits de base encadrés et d’encadrer conjoncturellement les prix et les marges de bénéfice.

Et d’ajouter qu’il a été décidé également de plafonner et d’abaisser volontairement les prix et de plafonner les prix maximums des principaux légumes tout en fixant à 25% la marge bénéficiaire des prix de vente des légumes et fruits, outre la fixation à 15% de la marge bénéficiaire au niveau des grandes surfaces.

Ces décisions ont été annoncées au cours d’une conférence de presse tenue, jeudi, au ministère du Commerce pour divulguer les préparatifs pour le mois de Ramadan.

Ces décisions portent aussi sur le plafonnement des prix maximums des viandes de volailles (8500 millimes le Kg de poulet et 16d les tranches d’escalope de poulet et de dinde) et les œufs (1400 millimes les quatre unités).

S’agissant des viandes rouges, il a été décidé de fixer les prix de vente maximums des viandes bovines importées frigorifiées (35,5d, 32d et 25,5d le Kg) et des viandes ovines importées (38,2 le Kg), outre l’adoption de prix compétitifs des viandes locales dans les points de vente de la société Ellouhoum (34,5d le Kg des viandes bovines et 42d le Kg des viandes ovines) et l’adoption de promotions volontairement sur les viandes locales par la profession.

Concernant les poissons, la marge de bénéfice maximale de la distribution en détail a été fixée à 25%.

Le directeur général de la concurrence au ministère du Commerce, Houssem Eddine Touati a souligné que toutes le mesures organisationnelles et logistiques ont été prises pour assurer l’approvisionnement régulier du marché et maitriser les prix.

Et d’ajouter que Ramadan 2025 coïncide avec des conditions climatologiques favorables aux pluies d’où la disponibilité des produits de saison et se caractérise par un marché plus stable, outre la reprise du rythme de l’approvisionnement de plusieurs légumes et fruits.

Touiti a relevé que la priorité sera accordée à l’approvisionnement du marché local, en comptant sur la production locale et en assurant l’équilibre entre la consommation familiale et des professionnels, en plus d’une bonne gestion de l’offre et des stocks, précisant que le recours à l’importation sera une exception.

Il a souligné que 35 points de vente du producteur au consommateur seront mis en place, sur tout le territoire, pour la vente des fruits, des légumes, des viandes et des volailles, en plus du café subventionné et de l’huile d’olive extra vierge.

Et d’ajouter que près de 6 mille tonnes d’huile végétale subventionnée seront fournies, au mois de Ramadan.

La Directrice générale du commerce intérieur au ministère, Basma Trabelsi a, pour sa part, indiqué que la commercialisation du stock régulateur des œufs aura lieu une semaine avant le début du mois de ramadan, en plus de la régularisation de l’offre en piments et en pommes de terre sur les marchés, à travers l’importation de ces denrées alimentaires par les privés.

Il s’agit, également, de régulariser l’offre des viandes congelées importées par la société Ellouhoum (ovin et bovin), et la distribution des quantités d’huile d’olive extra vierge, ainsi que de l’huile végétale.

Le chargé de la gestion de l’Office du commerce de la Tunisie (OCT) Mohamed Hédi Inoubli a présenté les préparatifs concernant l’approvisionnement du marché en café, en sucre, en riz et en thé au cours du mois de ramadan et les mois qui suivent.

Il a relevé, dans ce contexte, que les stocks en sucre sont estimés à 74 mille tonnes, l’équivalent de deux mois de consommation, soit une moyenne de mille tonnes quotidiennement. Il a précisé que deux cargaisons, d’une moyenne de 39 mille tonnes chacune, arrivent aux ports de Gabès et de Bizerte.

Le stock actuel de café s’élève à 2400 tonnes, avec des prévisions pour importer des quantités additionnelles dans la limite de 5400 tonnes, au début du mois de mars 2025.

Et d’ajouter que les quantités du café destinées à la consommation familiale sont en hausse, en injectant une quantité exceptionnelle de café conditionné ( 150-200 tonnes) depuis le début de février 2025.

Il a annoncé qu’à l’occasion du mois de ramadan, une quantité supplémentaire de café sera injectée et conditionnée dans des emballages de 125 grammes, pour la consommation familiale.

S’agissant du riz, un stock de près de 7100 tonnes sera mis sur le marché, ce qui couvre la consommation de 3 mois.

Les quantités de thé qui seront injectées sont dans la limite de 550 tonnes, soit l’équivalent d’un mois de consommation.

Les responsables au ministère du Commerce ont rassuré les Tunisiens que l’offre des produits de consommation est suffisante, au mois de ramadan, qui est marqué par une hausse de la consommation par rapport au reste de l’année, appelant à éviter la frénésie et à consommer de manière rationnelle.