14e congrès de la STIDE explore l’avenir de l’implantologie numérique

Le 14e congrès de l’Association tunisienne d’implantologie et de dentisterie esthétique (STIDE) aura lieu les 21 et 22 février à Gammarth, sous le thème “Le numérique au service de la dentisterie moderne”.

Cet événement scientifique de grande envergure rassemble des dentistes et spécialistes venus de pays maghrébins, arabes et européens pour partager leurs connaissances et leurs expertises sur les dernières innovations en implantologie ainsi que sur les technologies numériques dans ce domaine.

Le congrès se veut une occasion unique pour les praticiens de se former et de développer des pratiques innovantes, dans l’objectif de promouvoir des services dentaires de qualité au profit des citoyens.

Au programme figurent des interventions scientifiques et des ateliers animés par des professionnels locaux et internationaux, portant notamment sur l’intelligence artificielle en implantologie, les nouvelles méthodes de traitement des patients et l’utilisation d’outils numériques pour la planification et la conception de cas complexes nécessitant une intervention chirurgicale.