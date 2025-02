L’ancien directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie, Amor Chermiti, a appelé, jeudi, à développer la relation entre la recherche agricole et l’agriculteur pour promouvoir l’agriculture tunisienne.

Lors d’un forum national sur l’importance du savoir pour la durabilité du secteur agricole, organisé, aujourd’hui, par l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), à son siège à Tunis, il a insisté sur l’importance d’adopter cette démarche qui a donné des résultats probants dans de nombreux pays à l’instar de l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud …

Chermiti a souligné le manque d’information dont souffre l’agriculteur tunisien, dans un contexte marqué par les évolutions d’une agriculture de plus en plus axée sur le savoir et la science, proposant, à cet égard, de développer la vulgarisation agricole pour booster le rendement de l’agriculture nationale. Il s’agit, aussi, de promouvoir la commercialisation pour diversifier l’offre agricole sur le marché local et soutenir l’attractivité des produits tunisiens sur les marchés régionaux et internationaux.

De son côté, le président de l’UTAP, Moez Ben Zaghdan a exhorté les autorités à développer la recherche scientifique agronomique pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs et les marins pêcheurs et partant contribuer à favoriser la sécurité alimentaire.

Il a considéré que la recherche scientifique pourrait être une locomotive de développement agricole, soulignant l’impératif de rapprocher tous les maillons de la chaîne à savoir les producteurs, les autorités et la recherche scientifique pour relever les défis du secteur et renforcer les capacités d’adaptation aux changements climatiques.