L’Académie des Talents Méditerranéens (ATM) a annoncé le lancement de la deuxième cohorte avec la participation des 25 talents sélectionnés issus des deux rives de la Méditerranée pour poursuivre un parcours de huit mois alliant formation innovante et intelligence collective. Âgés entre 19 et 36 ans, les 25 talents retenus -artistes, entrepreneurs, chercheurs, acteurs de la société civile, étudiants, journalistes et intrapreneurs- sont issus de 12 pays : Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Mauritanie, Egypte, Liban, Espagne, Portugal, France, Italie et Malte.

Porteurs de récits innovants, les projets (artistiques, associatifs, médias et entrepreneuriat), visent à explorer et à réinventer les identités méditerranéennes en développant des actions à fort impact dans le patrimoine et la culture, l’inclusion et la justice sociale, l’environnement et l’innovation.

Dans ce contexte un Boot Camp se tient à Tunis du 19 au 25 février 2025, pour favoriser les échanges interculturels, améliorer la cohésion de groupe et bâtir une réelle communauté d’ambassadeurs de la région, porteurs d’un nouveau regard sur la Méditerranée.

Le programme s’articule notamment autour de la compréhension des enjeux méditerranéens contemporains (économiques, sociaux et culturels), afin de mener à bien des projets/initiatives à fort impact en Méditerranée, et faire émerger un projet commun autour d’un nouveau récit méditerranéen, insufflé par une communauté engagée.

L’Académie des Talents méditerranéens, initiée par le Campus Groupe AFD et StartUpBrics en 2021, est aujourd’hui portée par le Groupe AFD à travers son Campus avec l’appui de la Direction Régionale Afrique du Nord, avec le soutien de la Délégation Interministérielle à la Méditerranée (DIMED), et opérée par INCO.

Elle se veut la concrétisation de cette ambition d’un changement de regard entre les deux rives par la jeunesse méditerranéenne pour transformer ces sociétés à travers de projets fédérateurs et ancrés dans les territoires.