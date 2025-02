La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle chargée des sociétés communautaires, Hasna Jiballah, a affirmé, lundi à Gabès, que ces sociétés bénéficient de plusieurs avantages fiscaux qui assurent leur pérennité.

A l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabès, la Secrétaire d’Etat chargée des sociétés communautaires a assisté au démarrage d’une session de formation au profit des sociétés communautaires dans le domaine de la valorisation des déchets ménagers et agricoles et leur transformation en biogaz.

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabès a été choisie pour former plus de 20 entrepreneurs, venus des différents gouvernorats de la République, dans le domaine de la transformation des produits organiques en gaz naturel et biologique, a indiqué Jiballah, soulignant que cette session de formation est d’une importance avérée pour développer la compétence de ces entrepreneurs, accroître leur compétitivité et encourager la création de ce genre d’entreprises à l’échelle locale et régionale capables de réussir sur les marchés intérieurs et extérieurs.