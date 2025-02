La plateforme électronique unifiée des chèques “TuniChèque” a traité 20 000 chèques et reçu 1 080 demandes d’information depuis son lancement officiel le 2 février 2025.

Selon les données obtenues par l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), la Banque centrale de Tunisie a révélé que le nombre de comptes ouverts sur la plateforme “TuniChèque” a atteint 104 000 comptes au vendredi 14 février 2025.

Les objectifs de la plateforme, à savoir l’amélioration de la transparence et la réduction des risques liés aux transactions commerciales, commencent à se concrétiser et à être mieux perçus par les Tunisiens, selon la même source.

Par ailleurs, la plateforme de paiement intelligent “PaySmart” (www.paysmart.tn), un espace gratuit dédié à la gestion et au règlement des factures, a enregistré le paiement de 40 000 factures, soit son plus haut chiffre depuis son lancement.

La Banque centrale a souligné “l’importance pour les citoyens et les commerçants d’adopter d’autres moyens de paiement en parallèle avec le chèque, tels que les cartes bancaires, les paiements différés ou les transactions via mobile, afin de faciliter les échanges financiers et d’assurer plus de sécurité et de fiabilité.”

Durant les premiers jours suivant le lancement de la plateforme “TuniChèque”, les principales interrogations des utilisateurs ont porté sur des problèmes de téléchargement, notamment en lien avec la géolocalisation. Toutefois, ces dysfonctionnements ont été rapidement résolus sur le plan technique.

Pour répondre aux questions des utilisateurs, la Banque centrale a mis en place un centre d’appel joignable au 31 380 671, avec une assistance disponible également via l’application mobile.

Les services de la Banque centrale ont remarqué que de nombreux commerçants ont fourni des numéros de téléphone fixes lors de leur inscription sur la plateforme, alors que l’enregistrement nécessite obligatoirement un numéro de mobile tunisien. Ce dernier est essentiel pour recevoir le code de vérification temporaire (OTP), garantissant la sécurisation et la validation des opérations.

Enfin, la Banque centrale a appelé à une généralisation du téléchargement des chèques reçus sur la plateforme afin d’assurer la protection des transactions, de sécuriser les montants correspondants et de limiter les problèmes liés aux chèques sans provision. Cette démarche permet également de vérifier la validité et la conformité des chèques, contribuant ainsi à la prévention des chèques volés ou falsifiés.