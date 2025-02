Sfax accueille le Salon Ramadan de l’artisanat du 16 au 26 mars 2025

La première édition du Salon Ramadan de l’artisanat se tiendra du 16 au 26 mars 2025 à la Foire internationale de Sfax. Organisé conjointement par l’Association des Expositions et des Congrès Internationaux de Sfax et la Délégation de l’Office National de l’Artisanat de Sfax, cet événement vise à promouvoir les produits artisanaux tunisiens sur les marchés locaux et internationaux.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook de la Délégation de l’Office National de l’Artisanat de Sfax, ce salon commercial et professionnel réunira des commerçants, exportateurs et hommes d’affaires de diverses régions de la Tunisie. Il offrira aux artisans et aux institutions artisanales une plateforme pour présenter leurs créations, conclure des accords et établir des relations stratégiques.

Plusieurs missions diplomatiques, incluant des ambassadeurs, consuls et attachés économiques de nombreux pays frères et amis, sont attendues. Cet événement représente une opportunité majeure pour renforcer la visibilité et l’exportation de l’artisanat tunisien à l’international.