Le samedi 15 février 2025, le stade Louis-II de Monaco accueillera un affrontement important de Ligue 1 entre l’AS Monaco et le FC Nantes, avec un coup d’envoi prévu à 19h00. Ce match de la 22e journée de championnat, promet de belles émotions pour les deux équipes et leurs supporters.

L’heure du match : Le début de la rencontre est fixé pour 19h00, et pour les fans des deux clubs, il est impératif de ne pas manquer l’instant où les joueurs feront leur entrée sur le terrain. Monaco, actuellement dans la course pour les premières places du championnat, cherchera à poursuivre sa dynamique positive devant ses supporters. De son côté, Nantes, avec l’objectif de se maintenir en Ligue 1, espère surprendre l’ASM et prendre des points cruciaux.

Diffusion du match : Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au stade, la bonne nouvelle est que la rencontre sera diffusée en direct sur la plateforme de streaming DAZN.