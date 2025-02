La quatrième édition du Salon des Métiers s’est déroulée ce vendredi à l’École supérieure de commerce de Tunis (ESCT), (Université de Manouba), avec la participation de 40 grandes entreprises nationales et internationales, ainsi que de nombreuses startups issues de divers secteurs d’activité.

Couvrant l’ensemble des spécialisations en lien avec les parcours académiques proposés par l’établissement, le Salon vise à renforcer l’employabilité, l’entrepreneuriat et l’innovation, en offrant aux étudiants des opportunités de stages, d’emplois et de formations, a précisé Sameh Malek, universitaire à l’ESCT.

Cette édition a mis l’accent sur les entreprises communautaires et a encouragé l’engagement des étudiants dans ce modèle économique novateur, notamment grâce à la présence d’acteurs économiques et d’organismes spécialisés.

Le Salon a attiré un grand nombre d’étudiants et de visiteurs et a mis en lumière l’importance de l’initiative « L’étudiant entrepreneur », qui a permis l’acceptation de 118 idées de projets, dont plus de 74 au cours de cette année.

À cette occasion, la secrétaire d’État, accompagnée du gouverneur de la région et du président de l’Université de Manouba, a visité les différents stands du Salon des Métiers et échangé avec les représentants des entreprises et des institutions économiques présentes.