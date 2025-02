La sélection tunisienne juniors (filles et garçons) a dominé les épreuves de l’Open de Tunis de judo organisé vendredi avec la participation de 20 pays, en totalisant 10 médailles (4 or, 3 argent et 3 bronze).

Les médailles d’or ont été remportées par Adem Kouki (+100 kg), Zeineb Troudi (+78 kg), Anas Romdhani (-63 kg) et Rayane Mejri (-81 kg), tandis que les médailles d’argent sont revenues à Cherifa Sabbagh (+78 kg), Malek Othmani (-57 kg) et Radhia Majbri (-78 kg) et celles de bronze par Jassem Ayachi (-90 kg), Emna Khalfaoui (-48 kg) et Abir Ouled Salem (-52 kg).

Pour rappel, l’Open de Tunis se poursuivra aujourd’hui vendredi avec les épreuves cadets tandis que les journées de samedi et dimanche seront consacrées aux compétitions seniors.