Les changements climatiques que connaît la Tunisie ces dernières années et les températures hivernales supérieures aux normales qui en découlent expliquent l’accélération des cycles de croissance de certaines cultures, notamment des primeurs, et le début d’épiaison de certaines variétés de blé tendre dans les régions de production, a indiqué vendredi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Réagissant aux alertes formulées par des agriculteurs constatant le début d’épiaison de certaines variétés de blé tendre dans certaines zones de production, le ministère a fait savoir que ses services spécialisés ont procédé aux inspections nécessaires et que les opérations de suivi des cultures céréalières se poursuivent, ajoutant que ce phénomène ne constitue aucune menace pour la prochaine récolte.

Le ministère a également recommandé aux agriculteurs d’appliquer les quantités d’ammonitrates nécessaires en fonction de l’avancement de la saison agricole et de procéder au désherbage des exploitations céréalières.