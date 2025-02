Le Président Directeur Général de la Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT) Fehmi Kammoun a souligné que la société travaille dans un cadre difficile basé sur la fourniture de logements sociaux et la préservation de son équilibre financier, ce qui nécessite la création de lignes de financement dédiées à cette catégorie de logement .

Dans une interview réalisée au Studio TV de l’agence TAP, Kammoun a mis l’accent sur l’importance du secteur des logements sociaux qui est basé sur de nombreux intervenants appelés à conjuguer leurs efforts afin de maîtriser les prix.

En réponse à une question sur la hausse des prix de l’immobilier en Tunisie, le responsable a déclaré que les prix de l’immobilier ont augmenté, ajoutant que le pays fait face à une crise dans le domaine des logements, ce qui a poussé les citoyens à recourir à la location.

Il a ajouté qu’après la crise du COVID -19, les prix des matériaux de construction, ont accusé une hausse vertigineuse parallèlement au TMM et d’autres intérêts imposés sur les crédits demandés par les employés sans oublier, l’érosion du pouvoir d’achat des citoyens.

“Nous travaillons en coopération avec toutes les parties et avec le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières pour réduire les prix du logement et ainsi permettre aux citoyens d’acquérir un logement”, a encore fait savoir le responsable.