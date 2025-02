Les perspectives de coopération économique et commerciale entre la Tunisie et l’Ethiopie ont été au centre d’une séance de travail tenue, mercredi, à Addis-Abeba, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et son homologue éthiopien, Gedion Timotheos.

A cette occasion, les deux ministres ont convenu d’organiser, au cours de cette année, à Addis-Abeba la Commission mixte tuniso-éthiopiennes et de bien préparer cette échéance bilatérale, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Cette réunion, tenue en marge de la 46e session du Conseil exécutif de l’Union africaine tenue à Addis-Abeba, a été l’occasion d’examiner les questions de paix, de sécurité et de développement durable figurant à l’ordre du jour de cette conférence ministérielle et du Sommet africain.

M. Nafti a salué les efforts entrepris par l’Éthiopie en faveur de la réconciliation nationale et l’entente dans la région et affirmé que la paix et la sécurité sont indissociables.

Il a, dans ce sens, souligné que la juste cause palestinienne demeure une source majeure de préoccupation et d’inquiétude, appelant à soutenir les droits du peuple palestinien au sein des structures de l’Union africaine. Il s’agit d’une cause nécessitant une solution globale et durable appuyée par la communauté internationale.

Dans le cadre de sa participation à la 46e session du Conseil exécutif de l’Union africaine, le ministre des Affaires étrangères a eu une série de rencontres avec ses homologues africains ainsi qu’avec le président de la Commission de l’Union africaine et de hauts responsables de l’organisation.

Ces échanges ont porté sur diverses questions inscrites à l’ordre du jour de cette session, incluant les aspects sécuritaires, économiques, sociaux, administratifs et financiers, ainsi que les questions de gouvernance et de développement durable.