Béja : Un séminaire pour renforcer la présence des entreprises tunisiennes en Afrique

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord-Ouest (CCINO) a organisé, mercredi à Béja, un séminaire régional de formation à l’intention de 26 entreprises exportatrices basées dans les gouvernorats de la région.

L’objectif de l’évènement est d’encourager les entreprises du Nord-Ouest à pénétrer les marchés africains et profiter des avantages et facilités offerts par l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en collaboration avec le ministère du Commerce, le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) et la direction générale des douanes.

Le directeur général de la CCINO, Monji Marai, a expliqué à l’agence TAP que le séminaire a également prévu de faire lumière sur les facilités offert par cet accord lors des opérations d’exportation vers le marché africain qui regroupe 54 pays, et en vertu duquel, la Tunisie bénéficie de privilèges différenciés.

Outre l’aspect formatif, des ateliers pratiques ont été animés pour faire découvrir les opportunités offertes par l’accord en question, fournir un aperçu sur les marchés potentiels, outre l’opportunité offerte de nouer des relations professionnelles, a indiqué la même source.

Les activités du séminaire ont également porté sur une mise en avant de l’importance de créer un climat de confiance et de partenariat avec les douanes et autres structures concernées par l’exportation.

Pour rappel, l’ancien président de la CCINO, avait affirmé dans une déclaration précédente à la TAP, que l’augmentation des échanges économiques avec les pays du continent africain serait à même d’entraîner une hausse du taux de croissance dans le Nord-Ouest et en Tunisie, d’au moins deux points, et de créer plus de 80 mille postes d’emploi.