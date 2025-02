Le gouvernorat de Médenine abrite à partir du 17 février, la première édition des journées de l’investissement, placée sous le slogan “investir à Médenine”, événement qui se poursuit pendant trois jours.

Parmi les objectifs de cette manifestation est de promouvoir le gouvernorat de Médenine en tant que destination pour l’investissement dans divers secteurs et mettre en valeur les opportunités et possibilités d’investissement qui sont disponibles dans la région, a indiqué à l’Agence TAP le gouverneur Walid Taboubi.

Il a ajouté que cette initiative contribuera à améliorer l’environnement d’investissement dans la région compte tenu des nombreuses opportunités et possibilités qui s’offrent puisque le gouvernorat occupe le troisième rang à l’échelle nationale en termes de superficie, en plus de sa situation côtière et intérieur qui combine mer et montagne, avec 3 points de passage terrestres, maritimes et aériens, et compte des zones industrielles, un espace pour les activités économiques ainsi que de vastes terres agricoles pour la production des olives.

En marge de ces journées, des prix seront remis aux lauréats d’un concours lancé par les autorités locales pour choisir les 3 meilleures entreprises opérant dans la région et les meilleures idées de projets initiées par des jeunes entrepreneurs.