La Tunisie et l’Iran envisagent la création d’une commission économique mixte dans les plus brefs délais, a annoncé ce dimanche l’ambassadeur d’Iran à Tunis, Mir Massoud Hosseinian. Cette initiative vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays, qui demeure en deçà des attentes malgré des relations politiques et culturelles solides, a-t-il précisé dans une déclaration à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) en marge d’un séminaire scientifique sur “La place de la femme dans la société moderne : l’expérience iranienne et l’expérience tunisienne”.

Cette initiative fait suite à une conversation téléphonique ayant eu lieu samedi entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, respectivement Mohamed Ali Nafti et Abbas Araghchi.

Lors de cet entretien, le ministres des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et son homologue iranien, Abbas Araghchi, ont discuté des moyens de dynamiser les échanges économiques bilatéraux. La conversation a également permis de faire le point sur la situation régionale, notamment à Gaza, et d’examiner des questions d’intérêt commun.

Hosseinian a souligné que la distance géographique et l’absence de liaisons maritimes ou aériennes directes entre les deux pays constituent des obstacles majeurs au développement des échanges commerciaux.

Parallèlement, le diplomate a salué l’élargissement des relations tuniso-iraniennes dans divers domaines, notamment depuis l’annulation réciproque des visas. Il a également mis en avant la semaine culturelle tuniso-iranienne, organisée du 7 au 12 février, qui fait la lumière sur les liens culturels et historiques entre les deux pays. Cet événement propose un programme riche, comprenant des ateliers de calligraphie, des séminaires sur la civilisation islamique et des discussions sur le rôle des femmes dans les sociétés tunisienne et iranienne.