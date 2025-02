Après avoir vécu à Paris, en Allemagne et dans le sud de l’Alsace, l’artiste plasticien français Bernard Roth s’est installé en Tunisie il y a près de sept ans, où il poursuit sa passion pour la peinture et la sculpture en explorant divers supports.

Aujourd’hui, avec plus d’une vingtaine de peintures et de sculptures, il expose du 7 au 23 février 2025 à la Galerie Saladin, à Sidi Bou Saïd, différentes facettes de son univers artistique dans une exposition personnelle intitulée “Voir et imaginer une autre façon de rêver”.

Dans ses œuvres de peinture, majoritairement de grand format, il façonne des paysages abstraits où se dessinent des formes rocheuses, cristallines ou encore des paysages sous-marins, à travers une palette variée de couleurs sur les traces des mystères d’une nature à la fois brute, poétique et profonde.

Ses sculptures sur socle révèlent, quant à elles, simplicité et élégance, fragilité et résilience, vulnérabilité et force. Dans leurs postures et mouvements, les silhouettes qu’il façonne, comme “Sous la pluie” ou “Rabeb”, et qui semblent ancrées dans la matière, proches de la terre, ouvrent la voie à l’imaginaire en essayant de comprendre la profondeur de l’expérience humaine.

Depuis son installation en Tunisie, Bernard Roth s’est particulièrement intéressé à la rouille, transformant ce matériau en œuvres esthétiques évocatrices, tout en continuant d’explorer le bois et d’autres matières brutes, qu’il réinvente sous un nouveau jour.

En peaufinant son univers artistique entre deux terres d’inspiration, l’artiste plasticien ne se contente pas de créer. Outre ses collaborations à de nombreuses expositions collectives et participations à des événements artistiques comme la Biennale de l’Art à Tunis, il a fondé le collectif AP’ART, qui œuvre notamment à l’organisation d’expositions artistiques caritatives.