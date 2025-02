La production des artichauts au cours de cette saison s’annonce prometteuse, notamment avec les récentes précipitations, a indiqué le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh à l’inauguration de la troisième édition du festival des artichauts à Jedaida au gouvernorat de la Manouba.

Dans une déclaration aux médias, le ministre a mis l’accent sur l’importance de ce festival dans la valorisation de l’artichaut, une culture qui occupe une position importante dans le secteur des légumes, en dépit de ses superficies limitées.

Il a rappelé dans ce cadre que les artichauts représentent environ 7,7% des exportations de légumes, avec une quantité de près de 3300 tonnes, pour une valeur totale d’environ 8,2 millions de dinars.

Ben Cheikh a mis l’accent par ailleurs sur l’amélioration des ressources en eau dans les barrages grâce aux dernières précipitations, soulignant que le taux de remplissage des barrages a atteint environ 33,7% avec un stock total de plus de 800 millions de mètres cubes (m³), soit une augmentation de 30 millions de m³, par rapport aux quantités de la même période de l’année dernière.

De son côté, le gouverneur de la Manouba, Mahmoud Chouaib a rappelé que la superficie réservée à la production de l’artichaut dans la région représente 28% du total des surfaces dédiées à ce légume en Tunisie et assure environ 40% de la production nationale.

A noter la production de l’artichaut devrait atteindre 3024 tonnes, sachant que la superficie réservée à la production de l’artichaut est de 378 hectares, d’après les données du commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Manouba.

Le festival des artichauts qui se poursuivra, au 9 février 2025, comprend une exposition sur la culture de l’artichaut, des spectacles d’animation et des séances de dégustation avec la participation de plus d’une trentaine d’artisans des gouvernorats du Grand Tunis, Sfax, Tozeur, Kébili, Mahdia, Monastir et Nabeul.