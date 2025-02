“Transcréation et interférence des arts” est le thème de la conférence programmée pour le jeudi 6 février 2025 à l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, “Beit al-Hikma”. Elle sera donnée par la professeure Rachida Triki, philosophe, historienne de l’art, critique d’art et commissaire d’exposition.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre des activités menées en 2024 par le département des arts et de la culture autour du thème de l’interférence des arts. Différentes créations, notamment celles d’artistes tunisiens, y ont été analysées sous cet angle.

La conférencière abordera la notion de transcréation, qui caractérise le processus d’intensification de la réception dans l’interférence des arts.

En effet, note-t-elle dans le texte de présentation, depuis que les différentes révolutions formelles ont libéré les arts de leur appartenance exclusive aux genres et catégories spécifiques, le sens de l’œuvre ne réside plus dans la référence à une norme, mais dans la liberté et l’intensité des tracés, du son ou du geste. A ce niveau, explique-t-elle “l’Ut pictura poesis (comme la peinture, ainsi est la poésie) ne doit plus concerner l’équivalence mimétique, mais plutôt la dynamique créatrice, issue des rencontres par contagion, détournement ou mixage entre différents arts. Le concept de transcréation traduit au mieux cette interférence des arts contemporains, devenus polyvalents”.

Hors du paradigme de la représentation, le processus de création doit ainsi être envisagé, selon Rachida Triki, comme un devenir, une transgression des genres et des limites.

L’intérêt de cette approche réside également dans la remise en question de la séparation traditionnelle entre création et réception. L’œuvre, en effet, est ouverte aux rencontres et aux apparitions. La réception dépasse ainsi les fonctions strictes des organes sensoriels et leur polarité pour s’élargir à une corporéité désirante, partageant le même espace que l’œuvre, y éprouvant ses propres forces et potentialités à travers les vibrations des mouvements, des sons et des couleurs.

Professeure retraitée de philosophie, spécialisée en esthétique, à l’Université de Tunis, Rachida Triki a co-produit en 1994 une série de 24 documentaires sur les peintres tunisiens dans leur atelier. Elle a également été commissaire de nombreuses expositions internationales en Tunisie, en Europe et en Afrique.

Elle a organisé de nombreuses rencontres internationales sur les problématiques contemporaines de la création artistique et a publié plusieurs ouvrages et articles à ce sujet ainsi que des textes de catalogue sur la peinture tunisienne et arabe.

Rachida Triki est notamment fondatrice et présidente de l’Association Tunisienne d’Esthétique et de Poïétique (ATEP), vice-présidente de l’Association Internationale de Poïétique (SIP), membre du conseil exécutif de l’Association euro-méditerranéenne d’histoire de l’art et d’esthétique (AEPHAE).