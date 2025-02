Le ministre du commerce et du développement des exportations, Samir Abid a souligné, lors de sa réunion périodique avec les directeurs régionaux de commerce, la poursuite de la coordination avec toutes les structures régionales afin de permettre aux citoyens d’acquérir leurs besoins de consommation sans pression et à des prix qui répondent à leur pouvoir d’achat.

Lors de cette réunion, tenue samedi, les préparatifs du ministère pour le mois de Ramadan, tant sur le plan central que régional, ont été discutés, ainsi que la question de l’approvisionnement des gouvernorats dont la plupart des marchés connaissent actuellement une stabilité et une disponibilité de tous les produits de consommation.

La question de contrôle et de suivi des produits dans les circuits de distribution, notamment les produits de base et subventionnés, a été abordée lors de cette réunion où l’accent a été mis notamment sur l’importance de la vérification des facturations et des procédures de livraison des produits, lit-on dans un communiqué publié, dimanche, par le ministère de commerce.