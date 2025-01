Après trois éditions à Tunis et Sousse, la quatrième cohorte de l’Université Jaou Lab|Jaou Tunis débarque du 5 au 8 février 2025 à Aïn Boussaadia-Bargou (Siliana).

Lancé par la biennale d’art contemporain Jaou Tunis, Jaou Lab vise à promouvoir les talents émergents tout en soutenant une scène artistique nationale innovante et diversifiée, et en consolidant le lien entre création, formation et territoires.

Encourageant la créativité et l’insertion professionnelle des étudiants en beaux-arts, architecture, cinéma et arts multimédias, ce programme, qui vise à renforcer les liens entre l’université et les professionnels des arts visuels, s’adresse aux étudiants des écoles d’art du centre-ouest de la Tunisie : l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sidi Bouzid, l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gafsa, l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Kasserine et l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Siliana.

Jaou Lab est une initiative de la Fondation Kamel Lazaar et de l’Institut français de Tunisie, soutenue par le Fonds Equipe France.

A travers l’Université Jaou Lab, plus de 300 étudiants ont déjà bénéficié d’ateliers pratiques en photographie et audiovisuel.