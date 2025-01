Le président du comité de gestion d’El Makarem de Mahdia, Mohamed Houas, a assuré que le problème financier, à l’origine des divergences au sein du club, seront résolu progressivement. Il a ajouté que ces désaccords devaient être perçus comme une opportunité pour soutenir le club et l’aider à surmonter ses difficultés.

Dans un entretien accordé à l’agence TAP, Houas, qui dirige le comité de gestion depuis août 2024, a souligné la capacité de cette instance à faire face aux défis, à apaiser les tensions et à s’unir pour assurer la réussite de cet ancien club, qui existe depuis plus de 90 ans.

Il a également révélé que le ministère de la Jeunesse et des Sports s’était engagé à verser, d’ici la fin du mois, les subventions destinées aux clubs de la Ligue 2 de football professionnel, estimées à environ 60.000 dinars par association, ce qui contribuera à résoudre la situation financière du club.

Concernant les joueurs, il a précisé qu’ils seront payés progressivement dès que les ressources financières le permettront, avec des garanties sous forme de traites pour certains d’entre eux, en signe de bonne intention. Il a aussi souligné la compréhension et l’esprit de sacrifice dont tous les joueurs ont fait preuve.

Le président a par ailleurs indiqué que le club avait lancé, l’année dernière, une initiative intitulée “Chaqaqa” (Tirelire). Bien que les supporters aient répondu présents, seulement 29.000 dinars ont été collectés, mais il espère que le rythme des contributions s’intensifiera. Il a également salué les efforts considérables des comités de supporters, tant à l’étranger qu’en Tunisie, pour soutenir l’association, et a ajouté que d’autres fonds seraient injectés dans les comptes du club grâce à de nouveaux contrats de sponsoring.

Concernant l’entraîneur de l’équipe de handball, Adnan Belhareth, Houas a précisé que ce dernier est un enfant du club et qu’il déploie des efforts remarquables pour redorer le blason du club. Il a nié toute tension entre le comité de gestion et l’entraîneur, expliquant simplement que le club avait pris du retard dans le paiement de son salaire, un problème qui sera rapidement résolu. Il a également précisé que l’absence récente de Belharth était liée à des raisons familiales, et que ce dernier avait repris son travail normalement.

Houas a aussi affirmé que la démission du vice-président chargé du football, Moez Masmoudi, ne sera pas acceptée, soulignant l’attachement de ce dernier au club et sa contribution majeure à son développement.

Souhaitant assurer une stabilité financière à l’association, Houas a expliqué que le comité de gestion avait élaboré un projet visant à garantir des ressources mensuelles régulières, estimées entre 30.000 et 40.000 dinars. Ce projet inclut la mise en place de programmes de travail, notamment pour les jeunes, afin d’améliorer l’encadrement des joueurs. Ce projet sera intégré dans le statut de l’association et soumis au futur comité directeur, qui sera élu en juin 2025, pour qu’il poursuive ce travail et évite les problèmes financiers récurrents.

“Nous rassurons le public sportif que nous sommes sur la voie du succès si l’on compare les résultats obtenus cette année à ceux des années précédentes, sans oublier le retour des supporters”, a-t-il lancé en conclusion.

Pour rappel, l’équipe de football d’El Makarem de Mahdia occupe actuellement la sixième place du classement de la Ligue 2 (groupe 1), tandis que l’équipe de handball est quatrième du championnat Elite.