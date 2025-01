La cinquième journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) promet d’être décisive pour les prétendants aux quarts de finale. Voici le programme actualisé des rencontres et un aperçu des classements.

Groupe A : Duel maghrébin décisif

CS Constantine vs CS Sfaxien (17h00)

Les Algériens du CS Constantine, leaders du groupe avec 9 points, affrontent un CS Sfaxien en grande difficulté, toujours sans victoire. Ce match pourrait sceller définitivement l’élimination des Tunisiens.

FC Bravos vs Simba SC (17h00)

Simba SC, co-leader avec 9 points, cherchera à assurer sa qualification face au FC Bravos, actuellement troisième avec 6 points.

Classement Groupe A :

CS Constantine : 9 points

Simba SC : 9 points

FC Bravos : 6 points

CS Sfaxien : 0 point

Groupe B : Berkane en pleine domination

Stellenbosch vs Stade Malien (14h00)

Stellenbosch, deuxième avec 6 points, affronte le Stade Malien (4 points) dans un duel crucial pour la deuxième place.

Desportivo Lunda-Sul vs Renaissance de Berkane (14h00)

Invaincu avec 12 points en 4 matchs, le Renaissance de Berkane vise un cinquième succès consécutif face à Desportivo Lunda-Sul, dernier avec 1 point.

Classement Groupe B :

Renaissance de Berkane : 12 points

Stellenbosch : 6 points

Stade Malien : 4 points

Desportivo Lunda-Sul : 1 point

Groupe C : L’USM Alger en pole position

Orapa United vs USM Alger (14h00)

L’USM Alger, solide leader avec 8 points, se déplace chez Orapa United, lanterne rouge du groupe avec seulement 2 points.

Jaraaf vs ASEC Mimosas (17h00)

Avec 5 points chacun, Jaraaf et ASEC Mimosas s’affrontent dans un match crucial pour rester en course dans le groupe.

Classement Groupe C :

USM Alger : 8 points

ASEC Mimosas : 5 points

Jaraaf : 5 points

Orapa United : 2 points

Groupe D : Zamalek en bonne position

Enyimba vs Al Masry (17h00)

Enyimba, quatrième avec 4 points, accueille Al Masry, deuxième avec 5 points. Une victoire pourrait relancer les Nigérians.

Black Bulls vs Zamalek (17h00)

Le Zamalek, leader invaincu avec 8 points, se rend chez les Black Bulls (4 points) avec l’objectif de conforter sa position.

Classement Groupe D :

Zamalek : 8 points

Al Masry : 5 points

Black Bulls : 4 points

Enyimba : 4 points

Une journée sous tension

Avec des enjeux élevés dans chaque groupe, cette cinquième journée pourrait livrer son lot de qualifiés pour les quarts de finale. Tous les regards seront tournés vers des équipes comme le Renaissance de Berkane, l’USM Alger, le CS Constantine et le Zamalek, qui jouent leur destin continental.