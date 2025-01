Les deux premières tranches de la 15e et dernière journée de la phase aller de la Ligue 1 auront lieu ce week-end. Sur les six rencontres prévues samedi et dimanche, quatre seront diffusées en direct sur les chaînes Al Watania. Voici le programme complet :

Samedi 11 janvier 2025 :

14h00 : Club Africain – Avenir Sportif de Gabès (diffusé sur Al Watania 1)

14h00 : Avenir Sportif de Soliman – Stade Tunisien (diffusé sur Al Watania 2)

14h00 : Union Sportive de Tataouine – Étoile Sportive de Métlaoui (non retransmis)

Dimanche 12 janvier 2025 :