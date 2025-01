Lors d’une visite de travail dans le gouvernorat de Sfax, samedi, la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle chargée des sociétés communautaires, Hasna Jiballah, a indiqué que l’Etat poursuit la création de sociétés supplémentaires pour atteindre une moyenne de cinq entreprises dans chaque délégation.

« L’Etat tunisien s’engage à créer au moins cinq sociétés communautaires dans chacune des délégations du pays », a-t-elle déclaré, soulignant que ces entreprises doivent améliorer leur effiscience socio-économique, avoir des idées créatives et présenter les éléments de durabilité.

Au cours de la session de formation, à laquelle ont participé un certain nombre de représentants des administrations régionales, des maires, des membres des conseils régionaux et locaux, des responsables des bureaux de l’emploi et quelques entrepreneurs, elle a expliqué que « sa visite à Sfax vise à accélérer le rythme de création de ce genre de sociétés, à aider les propriétaires des entreprises existantes à surmonter les difficultés et à travailler à la révision de certaines lois afin de faciliter le travail de ces entreprises ».

« Malgré les faiblesses et les lacunes dans les procédures liées à la création de ce genre de sociétés, l’Eat se penche actuellement sur l’élaboration d’ un plan stratégique pour la création de ce type de société en coordination avec plusieurs structures », a-t-elle dit, notant que la présidence du gouvernement prépare un diagnostic sur les sociétés communautaires, les solutions proposées, les défis, et les enjeux.