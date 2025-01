Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, un appel téléphonique de son homologue algérien, Ahmed Attaf, au cours duquel ils ont échangé leurs vœux à l’occasion de la nouvelle année administrative.

Les deux ministres ont réaffirmé, à cette occasion, la volonté des deux pays de renforcer davantage les relations de fraternité et de coopération et d’intensifier la coordination autours des questions d’intérêt commun, indique un communiqué.

Le ministre algérien a informé Mohamed Ali Nafti du programme d’action de l’Algérie dans le cadre de sa présidence du Conseil de Sécurité des Nations unies pour le mois de janvier 2025.

De son côté, le ministre a salué les efforts déployés par l’Algérie au sein du Conseil de Sécurité au service de la paix et de la sécurité internationales ainsi que des causes arabes et africaines.

Il a, en outre, adressé ses vœux de succès à l’Algérie pour son mandat à la tête du Conseil de sécurité onusien et pour la poursuite de son rôle au sein de cette instance, ajoute le communiqué.