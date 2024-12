Le ministère de la Santé appelle les Tunisiens à adopter les bonnes habitudes de vie et à mieux s’alimenter pour prévenir les maladies chroniques, telles que le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires.

Dans un message de sensibilisation, rendu public, dimanche, le ministère insiste sur l’importance d’une alimentation équilibrée et saine et recommande aux Tunisiens de diminuer leur consommation de sucre et de sel, tout en privilégiant les fruits, les légumes, l’huile d’olive et les protéines saines comme les légumineuses et le poisson.

Le ministère invite les Tunisiens à pratiquer une activité physique régulière. Marcher 30 minutera jour est excellent pour le cœur. La marche fait baisser la tension artérielle, améliore la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires.

Dans ce message, placé sous le slogan “Ensemble pour prévenir les maladies chroniques”, le ministère de la Santé exhorte, aussi, les Tunisiens à limiter l’usage des écrans et leur conseille d’effectuer des examens médicaux réguliers, notamment pour mesurer la glycémie et la pression artérielle.

Le ministère recommande, en outre, d’éviter le tabagisme, un facteur de risque majeur des maladies cardiovasculaires, et appelle les fumeurs à faire appel aux professionnels et établissements de santé pour accompagner leur sevrage tabagique.