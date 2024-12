Les moyens de renforcer davantage la coopération culturelle tuniso-japonaise ont été au centre de l’entretien, jeudi, entre la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, et l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Takeshi Osuga et de la délégation qui l’accompagne en présence de cadres du ministère.

La ministre a souligné l’importance de consolider la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du patrimoine, de la musique et de l’économie culturelle numérique, en renforçant la présence des différentes expressions artistiques et créatives, tunisiennes et japonaises dans le cadre de programmes de travail conjoints.

De son côté, l’ambassadeur japonais a exprimé la volonté de son pays d’élaborer un programme riche et varié pour l’année 2026, à l’occasion du 70ème anniversaire des relations diplomatiques tuniso-japonaises, afin de renforcer davantage les liens d’amitié et de coopération fructueuse entre les deux pays.

Il est à noter dans ce sens, qu’une journée culturelle “Fête du Japon” est prévue le dimanche 9 février 2025 à la Cité de la Culture Chedly Klibi à Tunis.